Rogo di sterpaglie di fianco alla strada: devono intervenire i vigili del fuoco

FABRIANO - Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano in località San Donato, per un incendio sterpaglie: sono andati a fuoco circa 150 mq di sterpaglia al lato della sede stradale, le fiamme venivano immediatamente bloccate e spente dalla squadra boschiva presente nelle vicinanze. Non si segnalano persone e animali coinvolti.