Roberto Mancini a Che tempo che fa: «Vialli è sempre qui con me. Come ct dell'Italia avrei continuato 10 anni»

A otto giorni dal primo anniversario della morte di Gianluca Vialli, l'ex ct azzuro Roberto Mancini ha voluto ricordare l'amico scomparso durante un'intervista da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". «Con Gianluca abbiamo vissuto anni bellissimi insieme quando eravamo giovani. Abbiamo giocato e abbiamo vinto. Lo sento sempre qua con me, è come se non se ne fosse mai andato. Per me lui è ancora qua», ha raccontato commosso l'allenatore.

«Abbiamo sorriso tanto, ci siamo divertiti tanto. I nostri anni migliori», ha detto il ct. Le immagini dell'abbraccio fra i due amici di lunga data avevano incorniciato quell'europeo da sogno vinto ormai quasi tre anni fa. L'attuale ct dell'Arabia Saudita ha voluto ricordare proprio quell'abbraccio, perchè è stato «il destino che ci ha riportati lì 30 anni dopo», un momento unico in cui insieme «abbiamo pianto di nuovo».

Avrei continuato altri 10 anni come ct dell'Italia

Presentando il libro "Le cose importanti" di Gianluca Vialli, il ct campione d'Europa con l'Italia ha raccontato del suo primo incontro con il calciatore «avvenuto su un treno per Coverciano». «Gli dissi di venire alla Samp perché eravamo una squadra giovane con un grande presidente», ha ricordato. La Sampdoria, la squadra dove ha passato quasi tutta la sua carriera.

Ed è lì che «sogno di tornare» perché «ci sono stato 15 anni».

Poi un commento sulla Nazionale Italiana. «Mi rimprovero qualcosa per le dimissioni da ct? No. A me è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo, avrei continuato altri 10 anni». «In Arabia mi trovo bene, c'è da lavorare duro», ha concluso Roberto Mancini.