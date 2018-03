Ristorante chiuso per lutto il cliente su Tripadvisor: «Vergogna, serata rovinata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Il ristorante resta chiuso a causa di un lutto e lain rete è senza pietà. "Vergogna. Vergogna. Vergogna" è il titolo del commento apparso sial, una stella Michelin a Loreto in provincia di Ancona, ma l'episodio, decisamente poco gradevole è finito nel mirino diA suscitare l'ira della blogger il fatto che l'autrice del messaggio abbia criticato il locale nonostante fosse "chiuso per lutto", solo perché non era stata avvisata, lamentando una mancanza di "correttezza" e "serietà nei confronti del cliente". "Ora capisco la situazione ma avvertire no? - si legge sulla recensione - Siamo venuti da Jesi, abbiamo fatto 45 minuti di strada per ritrovarci alle 21.30 di venerdì sera in un posto a noi sconosciuto e ci siamo dovuti mettere alla ricerca di un altro ristorante per rimediare al vostro errore. Ci avete rovinato la serata e l'occasione speciale"."Capito che str...la nonna Andreina a morire in occasione della serata di 'sta scemunita?", replica Lucarelli su Facebook, invitando i suoi follower a "notare, nonostante tutto, la risposta elegante del ristorante". "Riteniamo - spiegano i gestori del locale - che queste sue parole siano davvero troppo pesanti e fuori luogo per il momento che abbiamo vissuto dato che purtroppo è venuta a mancare Andreina, la fondatrice del ristorante, mamma o nonna di chi oggi porta avanti la cucina". "Non c'entra la stella Michelin o la professionalità - aggiungono - abbiamo avvertito tutti ma evidentemente una prenotazione ci è sfuggita". "Ci scusiamo ma in questo caso si trattava però di capire il momento difficile e doloroso di altre persone. Comunque - concludono - se volete conoscere la nostra cucina, noi siamo qui".