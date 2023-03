​Rissa di Natale a Marina di Montemarciano: dopo le denunce arrivano tre provvedimenti di Daspo

MONTEMARCIANO- Per l'aggressione avvenuta la sera di Natale in un di Marina di Montemarciano, tre uomini sono stati prima denunciati e ora sanzionati con Daspo urbano.

I fatti

La sera di Natale si sono scagliati contro due dipendenti dell'esercizio causando a uno di loro ferite con una prognosi di oltre 20 giorni. Dopo le indagini e l'individuazione è arrivata la denuncia per concorso in lesioni: i tre uomini non potranno accedere alle aree interessate dai fatti e nemmeno stazionare nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in zona