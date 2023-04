​Rissa in piscina durante Osimo-Rapallo (Serie B Pallanuoto), mano pesante del giudice: fioccano multe e squalifiche

ANCONA- Mano pesante da parte del Giudice Sportivo in merito alla rissa avvenuta nell'ultima weekend in piscina, al Passetto di Ancona, durante la sfida tra Osimo Pirates e Rapallo valevole per il campionato di Serie B maschile di pallanuoto. Partita che si è chiusa con l'arrivo della polizia sul posto per riportare la calma dopo che gli animi si erano surriscaldati. Il casus belli l'aggressione, in acqua, di un giocatore ligure ai danni di un osimano (a suon di pugni) con conseguente espulsione e scambio di insulti con la tribuna presente.

GUARDA VIDEO: Scarica di pugni in acqua al giocatore dell'Osimo Pirates: partita di pallanuoto alla piscina del Passetto finisce con l'arrivo della polizia. IL VIDEO CHOC

Le sanzioni

Quattro giornate di squalifica a Costa del Rapallo reo di aver colpito con una serie di pugni un avversario osimano con tanto di 500 euro di ammenda. Un turno di stop anche per Fabio Brolis (Rapallo) e Alessandro Paoloni (Osimo) per scorrettezze. Sospeso fino al 29 aprile il dirigente ligure Luca Garau per proteste. 1000 euro di multa all'Osimo per responsabilità oggettiva con diffida della piscina che, dovesse ricapitare un caso analogo, sarà squalificata.