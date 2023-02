Troppo alcol, la mensa della Caritas di Senigallia diventa un ring: denunciati tre uomini per rissa. Uno aveva in tasca un taglierino

SENIGALLIA - Tre persone denunciate per rissa dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. La particolarità è che tutto è avvenuto nella mensa della Caritas di Senigallia, in piazza della Vittoria. Coinvolti tre uomini, il più vecchio di 54 anni e il più giovane di 39, tutti residenti tra Ancona e Pesaro.

La violenza dettata dall'alcol

A scatenare la violenza sarebbero stati futili motivi ingigantiti dall'assunzione di alcol. La rissa, in pochi minuti, ha assunto connotati pericolosi visto che per sedarla sono dovuti intervenire in carabinieri con due auto più una volante della polizia. Uno di loro è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere: in tasca aveva un taglierino.