Rischiava di annegare tra le onde: premiati i bagnini di Mezzavalle

ANCONA - Nel corso del convegno “Lo sport, l’acqua e la prevenzione” che si è tenuto nei giorni scorsi a Riccione, in occasione degli Europei di nuoto per salvamento, la Federnuoto ha premiato due assistenti bagnanti di Ancona, Diego Maximiliano e Pablo Matias Droguetti, che si sono distinti mesi fa per aver salvato in mare un ragazzo inglese colto da malore mentre faceva in bagno, a Mezzavalle ad agosto. Presenti alla premiazione il presidente del comitato regionale Marche Fin, Fausto Aitelli, insieme a Mauro Antonini, consigliere con delega al nuoto per salvamento e coordinatore provinciale di Macerata, Alessandro Mingarelli, coordinatore provinciale di Ancona nonché delegato salvamento didattico e referente Protezione Civile, Giuseppe Bovi, coordinatore locale di Urbino, Roberto Tonelli, coordinatore locale di Fano, e Daniele Andreani, coordinatore provinciale di Pesaro e Urbino. Diego e Pablo sono stati premiati dal presidente nazionale Federnuoto, Paolo Barelli.