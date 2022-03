Auto si sfrena e piomba sul muretto di un'abitazione, recuperata dai vigili del fuoco in bilico sulla strada

RIPE - Auto si sfrena e piomba sul muretto di un'abitazione. Nessun ferito ma tanto spavento questa mattina alle 9.30 in via Borghetto di Ripe nel Comune di Ripe.

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un’autovettura che dopo essersi sfrenata ha proseguito la corsa lungo un campo per poi andare a sbattere contro una recinzione di un’abitazione rimanendo in bilico sul muretto che delimita la recinzione stessa.

La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 per recuperare l’auto con il verricello e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

