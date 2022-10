Una visione nuova per Ancona, "Ripartiamo dai Giovani" ai nastri di partenza

ANCONA- Giovani con il sogno di domani. "Ripartiamo dai Giovani" è molto più che una sigla. Il nuovo soggetto civico, nato dall'idea di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni con una visione nuova per Ancona, è ai nastri di partenza. Dopo una serie di iniziative svolte a favore della collettività, compreso l'intervento nelle zone alluvionate, in pentola bolle anche dell'altro.

I responsabili

«Ancona ha bisogno dell'energia dei giovani, di ripartire da visioni concrete: dallo sport, dal lavoro e dalla cultura. - afferma Battino, fondatore e coordinatore del gruppo - Da troppi anni la politica cittadina ci esclude dal dibattito, è necessario invertire la rotta e far sentire la voce dei giovani che credono in questa città. Finalmente ci siamo, ascoltateci». I componenti del coordinamento sono: Francesco Itto (Responsabile area cultura, eventi e attività ricreative), Marco Nesi (Responsabile area sport), Jacky Lee Paul Lontoc (Responsabile area digitalizzazione e nuove tecnologie), Andrea Bartolotta (Responsabile area attività commerciali e imprenditorialità giovanile). All'interno del gruppo, già molto numeroso, ci sono: laureati in diversi settori, studenti, lavoratori e professionisti.