Rinforzi per la Questura di Ancona, sono in arrivo undici nuovi agenti: «C'è ancora saldo negativo dal turnover»

ANCONA Alla questura dorica sono in arrivo undici nuovi agenti per rafforzare l'organico. Ad annunciarlo ieri è stato il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, che aveva segnalato l'inadeguatezza del piano di assegnazioni del personale del Ministero dell'Interno. I nuovi poliziotti vanno ad aggiungersi alle 22 unità già previste, anche in virtù della promozione della questura in Fascia B.

Le criticità

Il sindacato aveva espresso perplessità sul precedente prospetto e rimarcato la necessità di avere nuovi agenti «per evitare che si incidesse oltremodo negativamente sui carichi di lavoro degli operatori e, conseguentemente, sul servizio e sui tempi dello stesso offerto ai cittadini, soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva». Gli 11 poliziotti «vanno ad aggiungersi alle 12 unità già previste dalla circolare ministeriale del 22 maggio, relativa ai trasferimenti di fine giugno; tali giovani colleghi andranno ad abbassare l'età media, a favorire il benessere lavorativo oltre a dare la possibilità di soddisfare alcune aspirazioni di carriera interne, precluse dalla mancanza di turnover» ha detto Alessandro Bufarini, segretario generale provinciale del Siulp Ancona. Per il sindacato l'arrivo di nuove forze rappresenta «un segnale positivo del Ministero verso il nostro territorio ma, non ancora sufficiente a colmare il saldo negativo tra entrate ed uscite di personale che coinvolgerà gli uffici di polizia della provincia di Ancona nei prossimi mesi.

Il carcere

Ecco perché, se le ulteriori 11 unità saranno assegnate solo alla questura di Ancona che potrà distribuirle anche ai Commissariati di Pubblica Sicurezza è necessario intervenire anche per colmare le evidenti carenze nelle specialità, soprattutto alla Polizia Stradale». A tal proposito il Siulp ha sottolineato, al livello centrale, l'importanza di modificare l'atto ordinativo unico degli uffici periferici della Polizia di Stato, in vigore dal 21 luglio 2023, che stabilisce i nuovi assetti organici del personale nei vari uffici di polizia e che prevede «dati non condivisibili per Ancona».

Anche la casa circondariale di Montacuto riceverà nuove unità. Sono in arrivo 15 agenti per rafforzare l'organico. Che sarebbero arrivati i rinforzi lo aveva promesso il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che ha visitato i penitenziari marchigiani lo scorso 29 aprile. A Montacuto lavorano attualmente 115 agenti su una pianta organica di 176. Altre assunzioni sono attese per l'estate, con il giuramento di 180 allievi. L'ulteriore criticità è rappresentata dal sovraffollamento: a Montacuto ci sono 324 detenuti per una capienza regolamentare di 256, stando ai dati espressi lo scorso marzo dal Garante dei Diritti.