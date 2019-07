Rimossi i coppi pericolanti una signora â€‹offre il caffè ai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I vigili del fuoco questo pomeriggio intorno alle 18,30 sono intervenuti a Jesi in vicolo delle Terme presso il Duomo per la rimozione di coppi resi pericolanti dal maltempo dei giorni scorsi. Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato tutta la copertura e rimosso i coppi pericolanti. Non si segnalano persone coinvolte. Nota di colore, mentre il personale a bordo del cestello dell’autoscala, in prossimità di una finestra, una signora ha offerto un caffè ai vigili del fuoco.