Rimosse le parti pericolanti dal cornicione di una palazzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti quesat mattina intorno alle 9:30 in via Orsi per parti pericolanti da un cornicione di una palazzina. La squadra dei vigili del fuoco sul posto anche con l'autoscala ha rimosso le parti immediatamente pericolanti. La parte sottostante è stata transennata a cura dell'ufficio tecnico comunale.Non si segnalano persone coinvolte.