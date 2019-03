Rimorchio-killer si sgancia dal tir Automobilista muore schiacciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

AGUGLIANO - Tremendo incidente mortale ieri pomeriggio alle 19,30 lungo la Sp2 nel tratto di via dell’Industria, tra Polverigi e Agugliano ma in territorio comunale di Agugliano. Incredibile la dinamica: la fatalità di un rimorchio che improvvisamente si stacca e come un muro fuori controllo schizza sulla strada, superando la motrice, fino a travolgere una vettura che un destino folle piazza lì, sullo stesso tratto di strada, in quel maledetto momento. Impatto inevitabile quanto devastante.