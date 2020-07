​Rimorchio di un camion in bilico sulla carreggiata, al lavoro i vigili del fuoco per rimetterlo in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - i viguili del fuoco dalle 10.10 di questa mattina sono stati impegnati a Cupramontana, in via Pianello, per il recupero di un rimorichio che si è inclinato rimanendo in bilico sulla carreggiata. La Squadra di Jesi intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, con l'ausilio dell'autogru arrivata da Ancona sta recuperando il mezzo per poi mettere in sicurezza la zona.