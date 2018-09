Rimandati, record di bocciature all’istituto Professionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - In alcune scuole gli scrutini sono ancora in corso, altre devono ancora elaborare i dati, altre ancora non espongono più i quadri. I primi dati su promossi e bocciati agli esami di riparazione negli istituti superiori di Ancona, sebbene parziali, sono già significativi: se la percentuale di rimandati al professionale e nei due licei scientifici era molto simile, quella di bocciati dopo gli esami di riparazione al “Podesti – Calzecchi Onesti” è il doppio di quella del “Galilei” e del “Savoia – Benincasa”. In queste tre scuole sono stati 27 su un totale 421 gli studenti non ammessi alla classe successiva dopo aver sostenuto gli esami di riparazione. Una percentuale pari al 6,4. In valore assoluto i tre istituti contribuiscono in maniera quasi uguale, poiché il “Podesti – Calzecchi Onesti” conta 10 bocciati, il “Savoia – Benincasa” 9 e il “Galilei” 8. Se però si va a guardare il rapporto con il numero totale degli alunni rimandati le cose cambiano.Al “Podesti – Calzecchi Onesti” sono infatti 10 su 97, per un percentuale pari al 10,3, al “Savoia – Benincasa” 9 su175, ovvero il 5,1%, al Galilei 8 su 149, vale a dire il 5,3%. Tutto ciò nonostante le percentuali riguardanti i giudizi sospesi fossero molto simili (16,9% al “Galilei”, 17,3% al il “Podesti – Calzecchi Onesti”, 17,7% al “Savoia – Benincasa”) e piuttosto lusinghiere per il professionale. Infatti, se i dati sui giudizi sospesi dei licei si avvicinano, pur rimanendone al di sotto, al dato regionale (18,7%) e a quello nazionale (19,2%) delle scuole della stessa categoria, il “Podesti – Calzecchi Onesti” ha fatto registrare una percentuale molto più bassa rispetto al 29,6% regionale e al 24% nazionale degli altri istituti professionali.