Sassoferrato, rientra da Santo Domingo dove gestisce un resort. Imprenditore si schianta in auto e muore

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - E’ morto giovedì sera, 79enne di Sassoferrato, da circa vent’anni residente nella Repubblica Dominicana. Il decesso è avvenuto per colpa di un incidente stradale avvenuto lungo l’, in Lombardia, mentre percorreva la tratta con una Fiat Panda. Si trovava non lontano da Milano, pochi giorni dopo il suo rientro in Italia, quando, la sua auto condotta si sarebbe scontrata con una Polo e poi è stata centrata da un’Audi. Illesi gli altri automobilisti. L’anziano, invece, è morto sul colpo. Era tornato per trascorrere alcune settimane con i parenti prima di rientrare nella Repubblica Dominicana dove gestisce un resort. Nei prossimi giorni, appena la salma verrà riconsegnata alla famiglia, si svolgeranno le esequie.