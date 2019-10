Rientra da Ibiza la salma di Luca, l’addio domani a San Biagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Tornerà oggi la salma di Luca Pezzolesi, il 20enne di San Biagio morto annegato domenica scorsa a Ibiza. Il complicato iter burocratico è stato sbloccato dal consolato italiano e dunque oggi l’aereo Cargo potrà riportare finalmente Luca a casa. Sarà un volo lungo, a quanto pare con più soste, e solo nel tardo pomeriggio farà arrivo a Roma. Visti i tempi stretti la famiglia ha deciso di non allestire la camera ardente. La salma verrà recuperata dalle onoranze funebri e sistemata per una notte nella sala del commiato Re di Padiglione. Poi domani dalle 13 verrà spostata nella chiesa di San Biagio, dove alle 14,30 si terrà il rito funebre.Il Candia c/5 ha rinviato le gare della squadra under 21 dove Luca giocava e presenzierà in divisa ai funerali. Dopo la celebrazione il feretro sarà portato al cimitero di Santo Stefano visto che a San Biagio al momento non ci sono posti disponibili. Intanto gli amici di Luca e dei suoi genitori hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia Pezzolesi ad affrontare il costoso rimpatrio della salma da Ibiza. Chi vorrà sostenere la famiglia e mostrare concretamente la propria vicinanza potrà versare la donazione nel raccoglitore allestito al bar Life all’Aspio fino alle 12 di domani. Gli del 20enne organizzeranno dopo i funerali, verso le 17, un incontro alla Spiaggiola di Numana per rendere omaggio a Luca nel posto che lui più amava.