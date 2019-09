Ricevuto in Comune il nuovo comandante Compagnia dei Carabinieri di Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Il sindaco Maurizio Mangialardi ha incontrato questa mattina il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, il capitano Francesca Romana Ruberto. Proveniente da Roma, il capitano Ruberto è la prima donna ad assumere il comando della Compagnia senigalliese. All’incontro ha preso parte anche il comandante uscente, il tenente colonnello Cleto Bucci, al quale il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare.“Nel formulare i migliori auguri al nuovo comandante Francesca Romana Ruberto – ha detto il sindaco - colgo l’occasione per ringraziare il tenente colonnello Cleto Bucci per il lavoro svolto in questi cinque anni a Senigallia. I brillanti risultati raggiunti sono specchio della professionalità, dell’impegno e della dedizione con cui il comandante Bucci ha saputo dirigere la Compagnia dei Carabinieri di Senigallia; qualità che ho potuto apprezzare direttamente nella costante sinergia messa in campo con l’Amministrazione comunale e che ha contribuito a garantire sicurezza e serenità per i cittadini e per i turisti del territorio”.