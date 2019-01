Ricercato in tutta Europa specialista ​delle truffe preso dagli agenti della volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo dorico. Nelle ultime 24 ore gli agenti delle Volanti hanno setacciato il territorio anconetano con controlli a “scacchiera” e contrastando ogni forma di illegalità.Sotto osservazione alcune zone di Ancona a ridosso della stazione centrale e quartieri limitrofi. così, a seguito di controlli incrociati su centinaia di dati delle strutture ricettive del capoluogo dorico, gli agenti delle Volanti individuavano un siciliano ricercato dalle Forze di Polizia in ambito internazionale.L’uomo era ricercato da alcuni giorni in quanto doveva scontare 5 anni, 3 mesi e 10 giorni per una serie di truffe messe a segno in varie zone d’Italia tra cui Padova, Gallarate, Lucca, Catania con provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di PadovaUn professionista della “truffa, reati che metteva a segno con le più disparate tecniche soprattutto per ottenere cospicue somme di denaro in beneficenza da destinare, falsamente, a persone bisognose spacciandosi di volta in volta per geometra, titolare di onlus, frate, parroco.Non solo, il catanese era specializzato anche nella truffa nei confronti di albergatori di tutt’Italia. Brescia, Firenze, Venezia, Siena, Roma, Genova, Udine, Crotone, Milano, Trento, Salerno, Jesi ecc.. sono alcune delle città nelle quali l’uomo ha soggiornato in diversi alberghi e per diversi giorni sparendo improvvisamente dalla circolazione prima di saldare il conto.Questa mattina gli agenti hanno ricevuto il plauso del Questore Oreste Capocasa e del loro Dirigente Cinzia Nicolini per il notevole risultato ottenuto nell’ambito del controllo del territorio. C. S., catanese 43enne senza fissa dimora è stato arrestato ed associato al carcere di Montacuto.