Riaperto il cantiere sulla statale ma i lavori procedono a rilento

FABRIANO - È stato riaperto lunedì, dopo una settimana di ferie, il cantiere Quadrilatero per il raddoppio della SS 76 tra Serra San Quirico e Cancelli, ma i lavori vanno avanti lentamente con pochi operai. Nel frattempo è arrivata una schiarita importante per quel che riguarda la situazione finanziaria del contraente generale, Astaldi. Cassa e depositi e prestiti, dopo Salini Impregilo, ha deciso di essere della partita attraverso Cdp Equity. Con la crisi di Governo, intanto, non è chiaro quello che succederà alle imprese creditrici che attendono, nei prossimi mesi, i pagamenti di quanto già anticipato sulla strada cantiere negli ultimi anni.