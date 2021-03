Addio Antonella, dirigente della Regione Marche. Scomparsa a 60 anni la responsabile dell’Ufficio legislativo

ANCONA - Lutto a Palazzo Raffaello per la scomparsa di Antonella Nobili, 60 anni compiuti lo scorso novembre, dirigente responsabile dell’Ufficio legislativo della giunta regionale.

La dottoressa Nobili, anconetana, era da tempo malata ma i colleghi speravano di poterla rivedere negli uffici in cui ha lavorato per più di 30 anni. Laureata in Giurisprudenza, abilitata all’esercizio della professione forense, dopo un periodo in banca alla Cariverona era stata assunta in Regione per concorso nell’88, entrando nell’Ufficio legislativo all’epoca del segretario generale Mario Conti.



Ha partecipato all’elaborazione di tantissime leggi regionali e tra i suoi numerosi incarichi ha fatto parte del gruppo di lavoro misto giunta regionale - Assemblea legislativa regionale per la redazione del Testo unico in materia sanitaria. Rimasta vedova da alcuni anni, laascia la figlia Elisabetta. I colleghi ora la ricordano sui social con toccanti testimonianze che ne esaltano le capacità professionali e le doti umane.

«Una grande perdita per tutti quelli che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato l’intelligenza, la preparazione, la disponibilità e la gentilezza - la ricorda la collega Paola, ora in pensione -. Un grande dolore per Elisabetta e la sua famiglia e per noi colleghi, che sentiremo per sempre la sua mancanza».

Da qualche tempo la malattia non le consentiva di lavorare con continuità, a parte qualche periodo in smart working, ma i colleghi speravano di vederla ancora a Palazzo Raffaello, con il suo sorriso e la sua dolcezza che non aveva perso neanche nei giorni più duri della malattia.

«Abbiamo sempre sperato di vederla tornare a lavorare con noi per scrivere leggi e regolamenti - è la testimonianza di un altro dirigente di Palazzo Raffaello - Antonella era una persona che veniva al lavoro per il piacere di risolvere i problemi, di trovare sempre la soluzione migliore per il bene della collettività. Ci mancherà tantissimo». I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa della Misericordia ad Ancona.

