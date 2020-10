Regata del Conero, Vento di scirocco per le 140 barche. Ecco tutti gli equipaggi

Il meteo

ANCONA È il giorno della Regata del Conero. Dopo il rinvio della scorsa domenica per avverse condizioni meteo, questa mattina, dalle 11, scatterà dallo specchio di mare antistante il Passetto la classica manifestazione velica organizzata da Marina Dorica, in collaborazione con i circoli che fanno parte del Consorzio Vanvitelli. Saranno circa 140 le imbarcazioni iscritte, un buon numero considerate le problematiche legate al Covid 19.«Le condizioni climatiche dovrebbero essere buone - afferma Leonardo Zuccaro, direttore di Marina Dorica - con vento di scirocco dai 10 ai 15 nodi e temperature gradevoli ed anche il sole. Insomma ci sono tutti i presupposti per assistere ad un bel spettacolo e speriamo che siano in tanti, al passetto ma anche a Portonovo, ad assistere da terra alla gara». Il percorso è quello consueto: dal Passetto lungo la costa fino a Portonovo con la prima boa posta a circa 500 metri al largo della chiesetta. Da qui, gli equipaggi affronteranno un breve bordo di circa 800 metri verso il mare aperto, dove troveranno la seconda boa. A quel punto metteranno le prue verso la linea del traguardo, davanti al Passetto. La flotta dei partecipanti è divisa in tre categorie: regata, crociera e vele bianche che, a loro volta comprenderanno 10 classi ciascuna a seconda della lunghezza dell'imbarcazione. Verranno assegnati 50 premi tra quelli assoluti e di categoria, compresi quelli per il circolo con maggior numero di barche al traguardo ed il Trofeo Challanger "Circoli nautici Dorici" al circolo nautico di Marina Dorica che vedrà il maggior numero di barche piazzate nelle prime cinque di ogni classe.«Saranno rispettati tutti i protocolli per rispettare le normative vigenti anti Covid19 - informa ancora Zuccaro -. Abbiamo annullato tutti gli eventi collaterali, tra cui la cena per gli equipaggi sostituita, al termine della regata, da uno street food a chilometro zero offerto da Coldiretti e cucinate dall'Accademia di Tipicità in blù. A tutti i velisti - conclude - sarà ricordato di rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina, sanificare frequentemente le mani e sarà vietato loro di scambiarsi oggetti. Non ultimo, sarà chiesto di rinunciare alla partecipazione a quanti mostreranno condizioni di salute sospette».Ci sarà anche il tradizionale appuntamento con il commento tecnico in diretta della Regata del Conero condotto dallo skipper e yacht designer anconetano Paolo Cori, in una forma inedita, quella della diretta streaming. Dalle 10.45 sulla pagina Facebook ufficiale di Marina Dorica. Per quanto riguarda i favoriti, costretta a lasciare Ancona "Pendragon" che per impegni già presi, la vittoria in tempo reale sarà con ogni probabilità contesa tra i due maxi yacht presenti, Idrusa Neprix dei campioni di vela Paolo e Sandro Montefusco, e Kiwi di Mario Pesaresi con un agguerrito equipaggio di velisti nostrani. Ma gli scontri più accessi si registreranno come sempre nelle classi minori dove, soprattutto se il vento dovesse essere più leggero di quello previsto, ci potranno essere molte sorprese anche nella classifica assoluta. Sono infatti tante le barche piccole iscritte, e tra queste ce ne sono diverse velocissime nella classe VII Regata come Trenta63Team Orzelli di Gabriele Percetti, la nuovissima Mia di Alessandro Pigliapoco Nicosia, Melges 32 di Andrea Musone e AL217 di Secondo Mariotti. Poi le tantissime barche vele bianche, che interpretano lo spirito della regata come una bella veleggiata tra amici, senza tuttavia rinunciare a competere con il vicino di ormeggio.