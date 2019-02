Recupero di un mezzo pesante incidentato: chiuso un tratto sull'Arceviese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Disagi alla viabilità. Sulla strada statale 360 ‘Arceviese’ è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni il tratto in corrispondenza del km 38,850 a Arcevia (Ancona), a causa delle operazioni di recupero di un mezzo pesante incidentato. Le deviazioni sono segnalate in loco.Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.