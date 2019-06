Reazione allergica per una dipendente Paura al supermarket, scatta l’allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Improvvisa reazione allergica ad un medicinale per una dipendente dell’Eurospin, soccorsa ieri pomeriggio nel supermercato. La donna aveva manifestato un evidente rossore sulla pelle ed avvertiva un fastidioso prurito. Con il passare del tempo la situazione invece di migliorare peggiorava, così ha deciso di chiamare il 118.In pochi minuti l’ambulanza è arrivata nel discount di via Cellini. I clienti si sono allarmati nel vedere gli infermieri entrare dalla porta principale, vicino alle casse dove la gente era in coda. La commessa è uscita da sola per raggiungere l’ambulanza, ripartita a sirene spiegate così come era arrivata. È accaduto intorno alle 17.30, un orario in cui ci sono molti clienti, soprattutto di sabato. Arrivata al pronto soccorso, la donna è stata presa in carico dal personale con un codice giallo.La paziente ha riferito ai sanitari di aver preso una compressa di Brufen, un analgesico, per il mal di schiena. Non voleva assentarsi dal lavoro, ma il forte dolore l’aveva indotta a prendere il farmaco sperando di alleviare le fitte, così da poter svolgere il suo turno pomeridiano tranquillamente. Il medicinale aveva inizialmente funzionato, annullando il dolore alla schiena, però poi con il passare delle ore aveva scatenato gli effetti indesiderati. Un rash cutaneo che l’ha portata ad avere il corpo arrossato abbinato ad un forte prurito. È stata sottoposta ad un trattamento a base di antistaminici e cortisone, che hanno ben presto avuto effetto.I sintomi che ha presentato la dipendente del supermercato rientrano tra le reazioni che i farmaci a base di ibuprofene, principio attivo contenuto nel Brufen, possono comportare. Non c’era dubbio quindi che fosse stata la medicina. La paziente è stata tenuta in osservazione fino a quando la situazione è tornata nella norma. Un brutto spavento per tutti. Per lei in primo luogo, per i colleghi e per i clienti dispiaciuti per l’accaduto. Tutto comunque per fortuna si è risolto senza gravi conseguenze.