Raoul Bova al Passetto per la sua nuova fiction: bagno di folla e selfie, Ancona diventa un set per la Tv

ANCONA - Raoul Bova è arrivato al Passetto poco dopo le 17.30. L'attore romano si trova ad Ancona per girare le prime scene della sua nuova fiction. Per lui un bagno di folla e di selfie. Le bellezze di Ancona faranno da sfondo alla nuova produzione della Luxe Vide, società di serie Tv come Don Matteo e Viola come il Mare.

Si cercano comparse

La troupe di Lux Vide dovrebbe rimanere in città per almeno due settimane, ma è per l’11 e il 12 aprile che la Guasco srl, casa di produzione nostrana a cui si è appoggiata la Lux, sta cercando comparse per le riprese. Le figure richieste sono uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 70 anni.