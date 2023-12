ANCONA - I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno in via Salvo d’Acquisto, ad Ancona, per dei rami che minacciavano di cadere sulla sede stradale.

La squadra della sede centrale con l’ausilio di un’autoscala ha tolto le parti pericolanti della pianta mettendo così in sicurezza la zona. Sul posto i vigili urbani per la viabilità.