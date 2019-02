Rami di un grosso pino si spezzano: l'intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORRO D'ALBA - Nella pomeriggio di oggi, intorno alle 16,45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Rosselli a Morro d'Alba per ripristinare la viabilità. Causa il maltempo, si sono rotti alcuni rami di un grosso pino al lato della sede stradale. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato tutta la chioma dell’albero e hanno rimosso i rami pericolanti, in modo di ripristinare la viabilità. Non si segnalano persone coinvolte.