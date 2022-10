Raid nella notte contro il sindaco di Camerano: «Ultimo avviso, dimettiti»

CAMERANO- Si è compiuto presumibilmente nella notte il raid vandalico – con un murales che recita la scritta "Ultimo avviso, Oriano dimettiti" - all'indirizzo del sindaco di Camerano Oriano Mercante vicino al centrosinistra. Già nei mesi scorsi il primo cittadino aveva ricevuto delle minacce indirette e, proprio su questo, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Osimo guidati dal maggiore Luigi Ciccarelli. Oltre alla scritta, in pieno centro, i malintenzionati avrebbero anche dato fuoco ad un cestino.

Le dichiarazioni di Mercante

Mercante ha affidato le sue riflessioni alla pagina Facebook del Comune di Camerano: «Si tratta di un gesto chiaramente intimidatorio- ha commentato il Sindaco Oriano Mercante- a danno di un bene della collettività, atto a fomentare nel paese un clima di odio e violenza. Le scritte minacciose rivolte alla mia persona, non fanno altro che rendere ignobile il gesto che, chiaramente, qualifica da sé chi lo ha compiuto ma che certamente non scalfisce la determinazione della giunta comunale ad andare avanti. Auspico che anche le forze di opposizione, in considerazione del principio del rispetto istituzionale e del dettato costituzionale, si dissocino, esprimendo piena solidarietà e massima condanna all’atto compiuto». Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.