Raid in casa: i ladri in fuga con bigiotteria e una collana cresce la paura tra la gente

CASTELLEONE DI SUASA - Ladri in fuga con una collana in oro e alcuni oggetti di bigiotteria. E’ il bottino quantificato dai proprietari di un’abitazione in Contrada Ville a Castelleone di Suasa. Verso le 20, rientrando, hanno notato tutto a soqquadro all’interno dell’abitazione e hanno chiamato subito i carabinieri, perché era evidente che qualcuno si fosse introdotto nell’abitazione. Subito una pattuglia si è recata sul posto ed ha effettuato un sopralluogo. I ladri per entrare avevano rotto la finestra del bagno e una volta dentro avevano cercato ovunque soldi e gioielli.Denaro in casa non c’era. L’unico oggetto di valore era la collana in oro custodita insieme ad altre di bigiotteria. Forse per la fretta, i ladri le hanno prese tutte. Spostati anche i quadri dalle pareti, alla ricerca di una cassaforte che però non c’era. I militari hanno effettuato un controllo in zona ma dei ladri ormai non c’era alcuna traccia. Non risulta che altri furti siano stati messi a segno, nemmeno nei Comuni limitrofi. Solo a Serra de’ Conti i residenti hanno lamentato nel weekend l’allarme di una banca che ha suonato spesso ma probabilmente per un guasto. Nemmeno in questo caso risultano furti o tentativi andati a vuoto ma solo il fastidio per quella sirena che ha tenuto tutti svegli.