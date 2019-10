Raid dei ladri al cimitero fiori rubati e auto forzate L'indignazione dei cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA Continui furti di fiori nell’ultima settimana nel cimitero maggiore delle Grazie, dove è stata forzata anche la portiera di una macchina ma dentro i ladri non hanno preso nulla. Non c’erano soldi o altro di valore. «Nell’ultima settimana mi sono recata tre volte a far visita al mio defunto marito – racconta una vedova che ha contattato la nostra redazione – e ogni volta mancavano i fiori oltre ad una piante tolta dal vaso. Sono veramente arrabbiata».