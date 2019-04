Ragazzo perde il controllo dell'auto e si schianta sul palo della luce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura intorno alle 8,30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Albertini per un incidente stradale. Una vettura condotta da un ragazzo, per cause in fase di ricostruzione è finita fuori dalla sede stradale abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente che veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.