Ragazzo di 23 anni fermato vicino alla stazione ferroviaria trovato con l'hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I Carabinieri della Compagnia di Ancona venerdì sera hanno concentrato i controlli soprattutto nei quartieri degli Archi e del Piano. Durante l’attività è stato fermato in piazza Rosselli un 23enne di Ancona, che controllato mentre era a bordo della sua Fiat Panda è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Il giovane è stato anche sottoposto ad accertamenti specifici presso l’ospedale di Torrette volti ad accertare l’eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti ed in attesa dell’esito si è proceduto al ritiro provvisorio della patente di guida per dieci giorni Inoltre i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno elevato una contravvenzione ad un cittadino di origini tunisine, ma regolare sul territorio nazionale, per ubriachezza molesta. L’uomo di 49 anni infatti è stato individuato dai militari in via Marconi mentre, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’assunzione smodata di sostanza alcoliche, molestava i passanti.