Ragazzo di 22 anni confuso in strada e soccorso dal 118 Inervengono i carabinieri

JESI - Allarme ieri mattina verso le 11,45 in via Mazzini, pieno centro, per un ragazzo di 22 anni che aveva chiamato la madre minacciando di uccidersi. La donna ha allertato il 118. Immediato l’intervento dei sanitari intervenuti con l’automedica e l’ambulanza della Croce verde insieme a una pattuglia dei Carabinieri. È anche scattata la chiamata ai vigili del fuoco, ma mentre i pompieri stavano raggiungendo il luogo indicato per il soccorso a persona, i carabinieri sono riusciti ad aprire senza trovare nessuno all’interno. Poco dopo la stessa mamma ha segnalato ai sanitari che il figlio si trovava in via Garibaldi, quindi l’ambulanza lo ha raggiunto, era in evidente stato confusionale. È stato portato al pronto soccorso per le cure del caso e per l’assistenza psicologica necessaria.