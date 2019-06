Ragazzini vandali sul lungomare barista reagisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Parapiglia sul lungomare Italia a Marzocca sabato sera verso le 22.30, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Tutto è iniziato quando un gruppetto di ragazzini ha iniziato a fare dei dispetti, rovesciando i bidoni dell’immondizia di un locale sulla spiaggia. Il titolare li ha raggiunti e li ha sgridati. Uno di questi, un 13enne, ha reagito insultando l’esercente e spintonandolo, lui lo ha allontanato con un braccio.Il ragazzino però si sarebbe messo ad urlare dicendo di aver ricevuto uno schiaffo. Altri ragazzi presenti, più grandi, si sono arrabbiati, difendendo il titolare del bar perché avevano assistito alla scena e a loro avviso quello schiaffo non c’era mai stato. L’uomo aveva solo allontanato il ragazzino che lo aveva spintonato. Nel frattempo gli adolescenti hanno chiamato i genitori e altri presenti i carabinieri perché la situazione si era movimentata e ne era scaturito un litigio. I giovani erano arrabbiati per il fatto che il minorenne accusasse ingiustamente il barista che, provocato, aveva solo voluto allontanare da sé il piccolo teppista. Una mamma si è anche trovata d’accordo con lui, dicendo che aveva fatto bene a sgridarli, perché avevano sbagliato. I carabinieri hanno preso i nomi di tutti i presenti. Nessuno fino a ieri ha sporto querela. Si tratta della “banda del mercato” che ne combina di tutti i colori e che nelle scorse settimane ha anche dato fuoco a dei bidoni. Sabato sera hanno preso di mira il bar.