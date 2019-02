Ragazza in overdose sul treno rifiuta il trasferimento in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura sul treno proveniente da Milano e che finiva la sua corsa ad Ancona all'ora di pranzo. In un vagone era stata infatti segnalata una ragazza sui 30 anni priva di sensi che non rispondeva a nessuna sollecitazione. Immediato l'intervento del personale medico che ha accertato l'overdose con la ragazza che dopo essersi ripresa ha rifiutato il trasferimento all'ospedale di Torrette per gli ulteriori accertamenti.