Ragazza di venti anni trovata con cocaina e hashish nella borsetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri sera verso le 20 in piazza Rosselli, gli agenti notavano una giovane che, alla vista della Polizia, accelerava in direzione di Via Lamaticci. Troppa fretta: e così la ventenne anconetana veniva fermata e controllata. Nell’occasione gli agenti rinvenivano all’interno della sua borsetta una dose di cocaina ed una dose di hashish che la giovane avrebbe consumato dopo cena per rallegrare la serata: i poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente.