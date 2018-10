Ragazza di 29 anni ferita nello scontro frontale tra due automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una ragazza di 29 anni portata per un politrauma in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dopo lo scontro frontale tra due auto avvenuto poco dopo le ore 18 in via Grotte in direzione Torrette praticamente all'altezza dello svincolo della bretella che porta all'ospedale regionale.