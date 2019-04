Raffiche di vento, rami rotti e disagi in tutta la provincia Tante richieste di intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Dal sole di questa mattina alle nubi e poi il vento. E i primi disagi in diverse zone della provincia di Ancona con diverse chiamate e richieste di intervento ai vigili del fuoco per alcuni rami rotti, piante a rischio e altre emergenze. La zona più colpita è quella di Jesi, ma sono in azione che i vigili del fuoco di Senigallia e Fabriano.