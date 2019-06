«Quella strada non è pericolosa, togliete gli autovelox dall’Asse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Quando ci sono le multe di mezzo, non c’è derby che tenga. Da Ascoli, dove la Provincia si è vista costretta a spegnere definitivamente due autovelox sull’ex Salaria e sulla Picena, la battaglia di un audace Comitato degli automobilisti si estende ad Ancona. Nel mirino, i due rilevatori di velocità sull’Asse nord-sud che solo nel 2018 hanno fulminato 7.827 persone per eccesso di velocità (5.243 quello installato sulla corsia in direzione Baraccola, 2.584 l’altro verso il centro), in media 652 al mese e 21 al giorno. L’obiettivo? Convincere il Comune a disattivarli perché sarebbero illegittimi e ingiustificati rispetto alla scarsa pericolosità del viadotto, almeno in quel punto.