Quei ragazzi della V E 35, anni dopo tra ricordi aneddoti e abbracci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo 35 anni la classe V E dello Stracca si è ritrovata all’agriturismo Accipicchia per trascorrere una piacevole giornata tra ricordi, risate e aneddoti divertenti. Erano presenti anche la prof. Greppi di francese e la prof. Lucarelli di diritto a cui va un grande grazie per aver partecipato. Un altro grazie particolare all’organizzatore e amico Fabio. Una serata davvero speciale dal sapore dell’amarcord. Un’esperienza unica per rivivere storie ed emozioni che erano chiuse nel cassetto dei ricordi e che per una sera sono state rispolverate. Sorrisi, emozioni e magari pure qualche lacrime davanti allo scorrere delle immagini della gioventù. Un tuffo nel passato che fa bene al cuore e dà uno sprint al presente dei ragazzi che furono.