Quasi mezzo chilo di eroina in manette donna ivoriana e due uomini tunisini

ANCONA - I Carabinieri della compagnia di Ancona nell’alveo dei serrati e continui controlli volti a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga domenica hanno tratto in arresto una donna ivoriana 40 enne e due uomini tunisini rispettivamente di 46 e 28 anni.Erano da poco trascorse le ore 13,00 quando una pattuglia in abiti civili orbitante nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara Marittima, notava una donna straniera, che si aggirava con fare sospetto. Non riusciti ad identificarla perché salita immediatamente a bordo di un taxi, si procedeva a pedinarla con l’auto. Questa, giunta nel residence comunemente chiamato “il gelso” nel comune di Montemarciano si precipitava all’interno di un appartamento per poi uscire pochi minuti dopo.Nel frattempo mentre si identificava la donna, accompagnandola negli uffici della locale Compagnia, altra pattuglia in borghese decideva fare irruzione all’interno dell'appartamento e approfittando di una porta finestra lasciata aperta i militari con slancio felino – arrampicandosi - si introducevano all’ingresso trovandosi di fronte ad una vera e propria scena da film.I due si trovavano intenti a confezionare in piccole dosi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che a prima vista – poi confermata con l’apposito narcotest – sembrava avere le caratteristiche, l’odore ed il colore dell’eroina.Effettuata una parsimoniosa perquisizione i due sono stati condotti in caserma unitamente alla predetta donna ivoriana risultata essere stata il “corriere” della droga che immediatamente i due tunisini stavano provvedendo a confezionare in dose per immetterla nel mercato. Alla fine l’esito delle perquisizioni permetteva di rinvenire nella disponibilità della donna e contenute all’interno della sua borsa un ingente quantitativo di banconote, suddivise in vario taglio, pari alla somma di oltre 12.485 euro e recuperare invece circa 408 grammi di eroina pura che nel mercato avrebbe fruttato oltre € 50.000 di guadagno.Il quadro investigativo delineatosi, pertanto, è apparso fin troppo chiaro la donna – risultata poi venire dalla campania – aveva rifornito i due tunisini della sostanza stupefacente e il denaro trovato in suo possesso si ritiene possa essere parte della somma pattuita per la vendita.I due tunisini, con precedenti alle loro spalle, invece, avrebbero poi confezionato – come già stavano cominciando a fare – lo stupefacente e provveduto a spacciarlo al minuto nelle piazze di Ancona e Provincia.Per i tre, quindi, sono scattate immediatamente le manette e su disposizione della Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ancona sono stati tradotti in carcere e più precisamente la donna presso la sezione femminile della casa circondariale di Pesaro “Villa Fastigi” e gli uomini presso la casa circondariale di Ancona “Montacuto”.I tre, quindi, a vario titolo dovranno rispondere di cessione e detenzione di sostanza stupefacente e a giorni saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia di fronte al Gip.