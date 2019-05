Quaratenne vuole suicidarsi ma dopo â€‹il dialogo con i soccorritori cambia idea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di trambusto ieri sera alla stazione ferroviaria di Ancona con un 40enne del nord Italia in preda alla disperazione che chiama il 118 urlando di volerla far finita. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica con l'uomo che dopo un dialogo avvenuto nell'androne della stazione per fortuna cambia idea. Riportata la situazione alla calma l'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona per tutti gli accertamenti del caso.