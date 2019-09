Pusher nigeriano arrestato alla stazione: la droga nascosta anche nei sandali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. E i risultati non sono mancati.Intorno alle 17.30 di ieri, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un nigeriano di 31 anni, richiedente protezione internazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso dei servizi di controllo del territorio i poliziotti, transitando in piazza Rosselli, notavano l'uomo mentre, nei pressi della Stazione Centrale di Ancona, cedeva una dose di 6 grammi di marijuana a un tossicodipendente della zona in cambio di denaro.Nel corso della successiva perquisizione personale, gli operanti rinvenivano e sequestravano altri 30 grammi di marijuana che il nigeriano nascondeva tra il palmo del piede ed i sandali che indossava, nonché 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato veniva trattenuto presso queste Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il nigeriano. Nei confronti di quest’ultimo sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio italiano.