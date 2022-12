FILOTTRANO - Arrestato un ventenne di Filottrano trovato in possesso di hashish e marijuana. Il giovane, disoccupato, era da tempo al centro delle indagini della Squadra mobile della Questura di Ancona sullo spaccio nel Filottranese e nella Val Musone. Venerdì sera, la Mobile ha intercettato l’auto su cui il 20enne viaggiava, era ferma in un parcheggio della cittadina. Sottoposto a controllo e a perquisizione personale, il ragazzo è subito apparso molto nervoso. Il motivo di tanta agitazione era sotto al tappetino dell’auto: 97 grammi di hashish.

Pertanto, nei suoi confronti è scattata anche la perquisizione domiciliare e nella sua disponibilità sono stati trovati altri 19 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, oltre a del materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 970 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, che gli investigatori hanno ritenuto essere provento dell’attività di spaccio. Il giovane, arrestato per detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è comparso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Ancona dottoressa Martina Marinangeli e al Pm Giovanni Centini. Sentito dal pubblico ministero sulla provenienza dello stupefacente, il ragazzo ha ammesso di averlo acquistato online da un sito di e-commerce che, spedendo pacchi anonimi a domicilio, impedisce la tracciabilità dell’ordine poiché a pagamento effettuato, l’ordine si autoeliminerebbe dal server. Un nuovo modo per tentare di eludere i controlli telematici nel sempre più intricato mondo del web dove l’accessibilità a droghe, armi e all’illegale, sta proliferando in modo tentacolare tra siti e app dedicati. Il Pm Centini ha chiesto la misura dell’obbligo di dimora presso l’abitazione del giovane con divieto di allontanamento dalle ore 20 alle 7, ma il giudice nel convalidare l’arresto non ha ritenuto di accogliere alcuna richiesta e ha rimesso il giovane in libertà. L’avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa, pertanto il processo sarà celebrato il 3 febbraio 2023.