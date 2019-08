Punta da un insetto donna prima si sente male poi perde conoscenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti da incubo quelli vissuti intorno alle 19 in via della Ferrovia ad Ancona con una donna di 43 anni punta da un insetto. Immediati i soccorsi con la donna che si è sentita male e con Croce Gialla e automedica che si sono prontamente portate sul posto con la 43enne che ha perso conoscenza e che solo grazie al tempestivo e preciso trattamento del medico si è poi gradualmente ripresa fino a che - una volta ritrovata lucidità - è stata portata per tutti i controlli del cso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.