Pugni e urla in piena notte Movida violenta a Fabriano potenziati i controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I carabinieri potenziano i controlli nel fine settimana per arginare il problema della cosiddetta movida. Un modo per dare seguito alle tante proteste dei residenti del centro storico di Fabriano che lamentano vandalismo e inciviltà, da parte di pochi utenti, nelle ore notturne. Tra sabato e domenica, i militari hanno effettuato più controlli. È stata fermata un’auto con a bordo un giovane fabrianese di 20 anni che è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina. Per lui è scattata una segnalazione come assuntore e il ritiro della patente per un mese.