Psicosi da Coronavirus: «Ho visto un cinese stamattina, mi devo preoccupare?». E non era una battuta...

ANCONA - Emergenza, paura, tanti dubbi. E un mare di chiamate all'ospedale di Torrette. Contatti anche nei giorni scorsi ma da questa mattina - riferiscono i dipendenti - è un vero e proprio bombardamento. E non sono necessariamente anziani coloro che chiedono informazioni tra dubbi sulla tosse, su anche leggeri stati influenzali per capire cosa è opportuno fare o chi è opportuno chiamare. Persone anche preoccupate - psicosi già dilagante - e domande anche bizzarre a conferma del fatto che la paura è tanta e le notizie che si susseguono impensieriscono in tanti con una persona che ha chiamato all'ospedale di Torrette chiedendo se di doveva preoccupare perchè questa mattina in giro aveva visto un cinese. E non è una battuta assicura un dipendente dell'ospedale. Ultimo aggiornamento: 16:13