Provoca un tamponamento e fugge Cinque feriti, anche due bambini

ANCONA - Ancora un'auto pirata. Ancora un automobilista che si dilegua dopo un incidente. E' successo intorno alle 21,30 di fronte ad Acqua e Sapone in via Giordano Bruno all'incrocio con via Scrima dove un'auto ha tamponato altre due macchine con il conducente che invece di verificare l'accaduto e prestare i soccorsi si è dileguato. Sul posto immediato l'intervento della Croce Rossa e della Croce Gialla che hanno portato in ospedale una mamma con due figli e altri due ragazzi. Le condizioni di tutte le cinque persone non sono comunque gravi.