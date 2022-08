Auto contro moto sulla Provinciale del Conero: centauro di 30 anni grave a Torrette

ANCONA - Incidente questa mattina sulla Provinciale del Conero. A scontrarsi sono state un'auto e una moto, all'altezza del ristorante Sardella. Ad avere la peggio è stato il centauro, un anconetano di 30 anni, sbalzato dal suo mezzo e finito violentemente contro l'asfalto. Il ferito è stato trovato a una decina di metri dal punto dell'impatto. Sul posto si sono subito portati i soccorritori della Croce Gialla di Camerano. Dopo i primi trattamenti sul posto, il 30enne è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso. Non è in pericolo di vita. Durante il trasporto è rimasto sempre cosciente. Praticamente illeso l'automobilista. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi.