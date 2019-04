Prova ad aggredire gli agenti aveva hashish nelle tasche e nel covo sotto il cavalcavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano, incessanti, i controlli della Polizia sul territorio dorico. Alle ore 11.45 di ieri, durante i controlli di prevenzione effettuati nella zona del Piano San Lazzaro, gli agenti delle Volanti notavano in via Macerata un soggetto di colore che camminava in direzione di piazza Bassi.Alla vista della Polizia l’uomo tentava di darsi alla fuga correndo a piedi tutta la via Macerata fino a raggiungere il ponte della Ricostruzione e poi piazza Bassi ove veniva raggiunto e bloccato. Per sfuggire al controllo l’uomo, appena fermato, aggrediva gli agenti tentando di colpirli con calci e pugni fino a quando gli operatori riuscivano ad immobilizzarlo adottando le tecniche di autodifesa e di contenimento.Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti rinvenivano nelle tasche dei pantaloni dell’extracomunitario, due dosi di hashish e, poco dopo, riuscivano ad individuare un nascondiglio sotto al cavalcavia dell’Asse Nord-Sud di Via Paolucci dove il soggetto dimorava.Tra le cose contenute nei suoi effetti personali, gli agenti rinvenivano tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente, ovvero sostanza da taglio, un rotolo di alluminio, un bilancino di precisione e alcuni grammi di hashish.D.M., gambiano di 23 anni, con precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza eé denunciato per lo stato di clandestinità sul territorio nazionale.